Воспитатель попала под дело из-за прижигания спичками детей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении пожилой воспитательницы языкового центра, ее подозревают в том, что она тушила спички о руки мальчиков-близняшек, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска обвинила пожилую воспитательницу одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их.

Мать обращалась в полицию, а затем, сообщила в СМИ. На публикацию отреагировало СУ СК РФ по Новосибирской области и начало проверку. Сама воспитатель сказала НГС, что такого не было.

Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до трех лет.