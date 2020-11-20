НАВЕРХ

Воспитатель попала под дело из-за прижигания спичками детей

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении пожилой воспитательницы языкового центра, ее подозревают в том, что она тушила спички о руки мальчиков-близняшек, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска обвинила пожилую воспитательницу одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их. 

Мать обращалась в полицию, а затем, сообщила в СМИ. На публикацию отреагировало СУ СК РФ по Новосибирской области и начало проверку. Сама воспитатель сказала НГС, что такого не было.

Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до трех лет.

Еще по теме
Самолет на Аляске столкнулся с медведем
Видеозвонок спас девочку, отец которой потерял сознание в машине
Мать и пятеро сыновей погибли в пожаре в Красноярском крае
Вандалы облили краской памятник писателя Тока в Туве
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова призвала без нужды не посещать общественные места
•
Свидетельства о разводе перестанут выдавать россиянам
•
Роскачество подтвердило безопасность дешевой водки
•
Apple признала дефект экрана iPhone 12
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина расстрелял подростков возле дома
Сибирь 20.11.2020 10:12
ФСБ проверит дирекцию по обслуживанию здравоохранения Омской области
Сибирь 20.11.2020 09:53
Серебренников призвал помочь сибирскому театру с уличным туалетом
Сибирь 20.11.2020 09:51
Удаленку отменили в школах Кузбасса
Сибирь 20.11.2020 09:31
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4229
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3788
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3673
Рекордный объем золота вывезли из России
3144
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Попова призвала без нужды не посещать общественные места
•
Свидетельства о разводе перестанут выдавать россиянам
•
Роскачество подтвердило безопасность дешевой водки
•
Apple признала дефект экрана iPhone 12
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Ужас какой! Забанить гугла вместе с ютюбой! А Соловьеву выделить деньги на создание собственного хостинга!

лачинов

Видимо действующее законодательство РФ предусматривает режим наибольшего благоприятствования для отдельных...

saigak

Ага)) и пусть на этом хостинге всех этих своих мракобесов и держут) подальше от порядочных людей и людей...

Archangel3339

Троллиная фабрика возмущается, что их фальшивый инфобуст прикрыли? Вот действительно гугл молодцы!

misha5958317

Вы заметили что едросы депутаты вносят исключительно ограничительные инициативы? Все против народа -...