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Малышей в томском детсаду заставляли мыть туалеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Micah Sittig / Attribution License

Жительница Томска пожаловалась на няню, которая заставляет воспитанников детского сада мыть туалеты, прокуратура региона проводит проверку этой информации.

«В детском саду №39 ... няня заставляет детей мыть полы и унитазы в туалете! При выяснении подробностей, выяснилось, что таким образом она наказывала детей за плохое поведение. Также родители подтвердили рассказы детей и няня не стала отрицать, а согласилась и извинилась перед родителями», – написала томичка в соцсетях вечером в понедельник.

Она добавила, что администрация детского сада «пытается тихо решить вопрос», а департамент дошкольного образования уже в курсе ситуации.

Утром во вторник прокуратура Томской области сообщила о начале проверки инцидента. «Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, в том числе даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников и обязанностей работников учреждения в ходе образовательного процесса», – сказано в сообщении ведомства.

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