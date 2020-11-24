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Российский корабль пресек нарушение госграницы эсминцем ВМС США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской государственной границы эсминцем ВМС США John S. McCain (DDG-56) в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Во вторник в 06.17 мск эсминец John S. McCain, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, «углубившись за линию морской границы на два километра», сказали ТАСС Новости в военном ведомстве России.

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод», — сообщили в Минобороны.

После полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец американский корабль сразу вышел в нейтральные воды, уточнили в российском военном ведомстве.

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Оборона #Армия #Конфликты #Военная политика
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Топ комментариев

Disobedient

Лет 10 как продавливали закон. И вот он снизошёл на 2 процента.))) Куда там Франции с 75% и Германии...

Muzykant

Ну и кому этот хлам нужен?Необходимое для себя пользователь сам в состоянии установить.

fiopan

Берут в ЦБ займы под 4%, а населению впаривают под 25-50% годовых, не хилый такой навар на ровном месте,...

Muzykant

Если бы этот хлам был конкурентоспособен,то финансировать его таким способом нужды не было бы.

Иркут 69

Главное что б была возможность снести эти "подарунки"...