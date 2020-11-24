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Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирска

Разделение транспортных потоков ограждениями и создание новых пешеходных переходов помогут повлиять на снижение смертности на дорогах, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Надо новые методы и формы (внедрять)… Надо разделять транспортные потоки. Ограждения — это очень эффективный метод», — цитирует Черникова РИА Новости.

Он считает, что эффективным будет обустройство отделенных пешеходных переходов, например, в зоне «лежачих полицейских». Также нужно освещать дороги, особенно где есть пешеходные переходы.

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Смертность на дорогах при этом напрямую зависит от количества машин, отметил глава ГИБДД со ссылкой на экспертов. Во время первой вспышки коронавируса смертность снизилась на 20%.

По данным ГИБДД, с января по октябрь произошло 13,3 тысячи аварий, погибли 1585 человек, пострадали 16 273. В 2019 году за тот же период зарегистрировано 16,5 тысячи аварий, погибли 1846 человек, пострадали 20 495.

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