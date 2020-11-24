Глава ГИБДД перечислил способы снижения смертности на дорогах

Разделение транспортных потоков ограждениями и создание новых пешеходных переходов помогут повлиять на снижение смертности на дорогах, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Надо новые методы и формы (внедрять)… Надо разделять транспортные потоки. Ограждения — это очень эффективный метод», — цитирует Черникова РИА Новости.

Он считает, что эффективным будет обустройство отделенных пешеходных переходов, например, в зоне «лежачих полицейских». Также нужно освещать дороги, особенно где есть пешеходные переходы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ГИБДД за секунды выявит пьяных за рулем

Смертность на дорогах при этом напрямую зависит от количества машин, отметил глава ГИБДД со ссылкой на экспертов. Во время первой вспышки коронавируса смертность снизилась на 20%.

По данным ГИБДД, с января по октябрь произошло 13,3 тысячи аварий, погибли 1585 человек, пострадали 16 273. В 2019 году за тот же период зарегистрировано 16,5 тысячи аварий, погибли 1846 человек, пострадали 20 495.