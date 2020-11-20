ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей

Автоинспекторы получат новые приборы, способные меньше, чем за минуту, определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. Такие проверки должны быть внедрены», — цитирует РИА Новости Черникова.

Глава ГИБДД пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

Один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока» и отправить их на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит, уточнил Черников.