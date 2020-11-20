НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей

Источник:
Sibnet.ru
325 1
Фото: © ГИБДД Новосибирска

Автоинспекторы получат новые приборы, способные меньше, чем за минуту, определить наличие алкоголя или наркотиков у водителей, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. Такие проверки должны быть внедрены», — цитирует РИА Новости Черникова.

Глава ГИБДД пояснил, что индикаторы позволят инспекторам за считанные секунды понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

Один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. Это позволит инспектору «вычленить употреблявших из транспортного потока» и отправить их на медосвидетельствование. При этом сесть за руль полицейский таким водителям уже не позволит, уточнил Черников.

Еще по теме
Депутаты разрешат водить авто без документов при одном условии
Случилась революция в эвакуации авто
Штрафы для электросамокатов появятся в ПДД
Водители оценили идею лишать прав за повторные нарушения
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер назвал число подлежащих сокращению госслужащих
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
•
ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Свободный интернет оказался роскошью в Приангарье
Сибирь 20.11.2020 18:03
Власти Кузбасса выяснили, что стоит за смертью женщины у врача
Сибирь 20.11.2020 17:02
Власти решили поднять цену на проезд в метро Новосибирска
Сибирь 20.11.2020 16:53
Холода отступят от Восточной Сибири на выходных
Сибирь 20.11.2020 16:25
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4325
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3859
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3726
Рекордный объем золота вывезли из России
3718
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер назвал число подлежащих сокращению госслужащих
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
•
ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26