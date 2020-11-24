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Несовершеннолетний без прав возил пассажиров маршрутки в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Родители позволили несовершеннолетнему парню без водительских прав управлять маршруткой с пассажирами на коммерческом маршруте в Кызыле, сообщает МВД по Республике.

17-летний местный житель без водительского удостоверения за рулем «Газель» перевозил в Кызыле пассажиров без соответствующей лицензии по востребованному маршруту № 6 «А». Кондуктором работала его мать.

Владельцы пассажирского микроавтобуса — родители юноши, которые позволяли сыну управлять транспортом с 15 лет. С августа 2018 года несовершеннолетний 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. 

Только за управление транспортным средством без прав в отношении молодого человека составлено семь протоколов, санкции которой предусматривают наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Мэрии Кызыла.

Материалы по нелицензированной перевозке пассажиров полицейские направили в территориальный орган государственного автодорожного надзора по Республике Тыва для принятия решения.

За 10 месяцев 2020 года сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 860 фактов нарушения правил перевозки граждан, пресекли 74 факта эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, от управления отстранено 17 нетрезвых водителей, а также 108 лиц, перевозивших пассажиров без прав.

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