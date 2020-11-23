Защита Кляйна сообщила об уголовном преследовании его жены

Уголовное дело возбуждено в отношении жены арестованного мэра Томска Галины Кляйн, данные следствия передают адвокаты главы города в своем Telegram-канале.

По информации защиты, дело возбудил отдел по особо важным делам по статье «Применение насилия или угроза применения насилия по отношению к представителю власти». Это связано с оказанием противодействия силовикам при обыске, связанном с делом Ивана Кляйна.

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К моменту публикации новости СУ СКР по Томской области не был доступен для комментариев.

Мэра Томска задержали 13 ноября за превышение должностных полномочий, связанным с деятельностью ОАО «Томское пиво», которое возглавляет Галина Кляйн. Он отстранен от должности и находится в СИЗО.