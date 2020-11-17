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СМИ сообщили о попытке жены Кляйна избавиться от 1,3 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина перед обыском пыталась выбросить из окна подушку с активами семьи на 1,3 миллиарда рублей, стало известно источнику «Коммерсанта».

По информации издания, инцидент произошел в день ареста Кляйна, когда у него на работе и дома начались обыски. Пока силовики звонили в дверь, жена мэра Галина Кляйн предположительно выбросила водителю из окна подушку, тот отнес ее в машину. 

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Подушку изъяли: в ней нашли документы с информацией о счетах в российских и швейцарских банках, которыми могла пользоваться семья Кляйн. На них хранилось около 1,3 миллиарда рублей. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал Mash.

Кляйна считали самым богатым мэром Сибири. В прошлом году его доход, по официальным данным, составил почти 300 миллионов рублей, его жены – более 133 миллионов рублей.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий в пятницу, 13 ноября. Уголовное дело связано с интересами ОАО «Томское пиво», которым Кляйн руководил до того, как занять пост мэра, теперь предприятие возглавляет его жена.

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