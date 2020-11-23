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Путин подписал закон о повышении налогов для богатых

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский бюджет в результате повышения налога получит дополнительно в 2021 году 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей, в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей.

Эти средства направят для лечения тяжелобольных детей, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Деньги уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

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Повышение НДФЛ коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды).

При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

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