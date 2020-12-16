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Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Значение микроклимата в доме часто недооценивают. Низкая влажность в сочетании с высокой температурой воздуха пагубно влияют на человека, делая его уязвимым для вирусов. А именно такие условия создают батареи и различные обогреватели. Как сделать климат в доме здоровым и в чем отличия увлажнителей, моек воздуха и бризеров? 

Что такое микроклимат

За сутки один человек пропускает через легкие 10 тысяч литров воздуха. И качество этого воздуха напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни. Здоровый климат в квартире или офисе в совокупности обеспечивают: 

  • температура;
  • влажность;
  • чистота воздуха;
  • концентрация углекислого газа (CO2).

Для создания здоровой атмосферы в жилище необходимо «управлять градусами», проветривать, а также очищать и увлажнять воздух.

Так, зимой достаточно сложно одновременно и держать помещение проветренным и в то же время с нормальным уровнем влажности (40-60%), так как влажность воздуха на улице и в помещение диаметрально отлична друг от друга.

Фото: © air-seller.ru

Для обеспечения комфортного микроклимата современный стандарт требует наличие приточной вентиляции, кондиционера, увлажнителя и очистителя воздуха.

Какая температура должна быть в помещении

Кажется, что отрегулировать температуру в квартире проще всего. Если холодно, достаточно включить обогреватель, если жарко — кондиционер или открыть окно зимой. Но есть нюансы.

Согласно стандартам ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10, которые устанавливают требования к микроклимату помещений, оптимальная температура для жилой комнаты в холодное время года: 20–23 градуса Цельсия. Для детской рекомендуется диапазон 23–24 градуса Цельсия. Для офисного помещения — около 20 градусов.

Температура напрямую влияет на еще один важный параметр воздуха — его влажность. Законы физики гласят, что чем выше температура, тем больше влаги может вместить воздух. Как только температура за окном падает до отрицательных значений, любое проветривание приводит к резкому снижению влажности воздуха в квартире.

Фото: © Sibnet.ru

Именно поэтому в холодное время года в помещениях очень сухой воздух — обычно в пределах 15-25%. Включать увлажнитель при открытой форточке бессмысленно, а дышать спертым воздухом в закупоренной наглухо квартире вредно из-за повышения концентрации CO2. 

Как правильно увлажнить воздух

ГОСТ и СанПиН для микроклимата помещений содержат цифры оптимальной влажности в квартире: 30–45% зимой и 30–60% летом. Дети нуждаются в более влажном воздухе, поэтому в детской комнате оптимальным интервалом будет 45–50%. Падение влажности ниже 30% считается вредным для здоровья. 

Сухой воздух нарушает иммунитет и ухудшает самочувствие. Из-за дегидратации (потери влаги) постоянно страдает кожа на лице и руках, пересыхают слизистые, что делает их восприимчивыми к различным опасным вирусам и бактериям, в целом сопротивление организма инфекциям серьезно падает.

Фото: © Sibnet.ru

Научно доказанный факт: сухой воздух многократно повышает риск заболеть вирусной инфекцией. Высокая влажность резко снижает распространение вирусов. Например, исследователи из США и Швейцарии доказали, что вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 значительно реже передается при относительной влажности воздуха 40-60%.

При этом повысить влажность бабушкиными методами наподобие тазиков с водой или мокрых тряпок на батареях невозможно, необходимо профессиональное решение. В качестве оптимального увлажнителя эксперты называют мойку воздуха — такой гаджет отличается высокой производительностью и эффективностью.

Чем отличается очиститель воздуха от мойки

Мойка воздуха — увлажнитель, работающий по принципу естественного испарения. Такой принцип гарантирует оптимальное увлажнение, факультативно очищая воздух от видимых частиц пыли. В процессе работы воздух затягивается внутрь прибора и проходит через специальный увлажняющий элемент, который постоянно насыщается влагой.

Мойка воздуха Boneco w210
Фото: Мойка воздуха Boneco w210 © air-seller.ru

Сам процесс увлажнения безопасен и прост — никакого белого налета, от которого страдают владельцы ультразвуковых приборов, отсутствует водяной пар, исключено переувлажнение.

Роль фильтра играет вода и увлажняющий элемент: главным образом они удерживают видимые частицы пыли, а как следствие нормального уровня влажности мойка воздуха помогает значительно снизить распространение пыльцы и аллергенов. Тем не менее, мойку воздуха нельзя приравнять к очистителю воздуха, это совершенно разные устройства.

Наиболее интересными на рынке специалисты считают мойки воздуха от швейцарской компании Boneco. Это один из лидеров климатического оборудования. В качестве примера такого устройства можно привести новинку — мойку воздуха Boneco W210. Модель доступна в интернет-магазине «Продавец воздуха», сейчас на нее действует бонус в виде бесплатной доставки.

Очиститель воздуха AIC XJ-4000
Фото: очиститель воздуха AIC XJ-4000 © air-seller.ru

При этом для оптимальной очистки атмосферы помещения от пыли, примесей, вирусов и бактерий желательно «подружить» мойку воздуха с очистителем воздуха. Эти приборы работают в тандеме — первый удаляет из воздуха крупную пыль и грязь, тогда как второй улавливает мельчайшие частицы с помощью сухих фильтров.

Где взять свежий воздух

Как быть с проветриванием, если планируется регулярное увлажнение и очищение воздуха в помещении? Если просто открыть окно, то мойка воздуха начнет увлажнять воздух на улице, а внутрь попадут новые частицы грязи и пыли. Держать его закрытым тоже плохо, потому что в квартире растет концентрация углекислого газа.

Высокая концентрация СО2 неминуемо приведет к снижению работоспособности, сонливости, головной боли — как следствию дефицита кислорода. Для решения проблемы эксперты советуют использовать приточную вентиляцию с фильтрацией — так называемый бризер. Этот прибор обеспечивает «умный» приток свежего воздуха. 

Бризер Ballu OneAir 200
Фото: бризер Ballu OneAir 200 © air-seller.ru

Бризер достаточно компактный, даже меньше кондиционера. Многие модели оснащены датчиком углекислого газа, гаджет самостоятельно определяет, когда уровень CO2 в комнате повышается и нужно включить вентиляцию. При этом холодной уличный воздух подогревается и проходит несколько ступеней очистки фильтрами.

Приточную вентиляцию рекомендуется делать в каждой жилой комнате. Особенно важно наличие свежего воздуха в помещении, где люди спят. Также приточная вентиляция серьезно повышает комфорт жилья в домах, которые расположены рядом с шумными магистралями или в экологически неблагоприятных районах.

Пример климатической системы

Подведем итоги. Комфортный микроклимат в помещении обеспечат четыре прибора: мойка воздуха, приточная вентиляция, очиститель воздуха и кондиционер. Лучше начать с покупки либо мойки воздуха, либо очистителя воздуха. Это самый простой способ улучшить качество воздуха. Далее потребуется обустройство приточной вентиляции, приобретение очистителя и кондиционера.

Фото: © air-seller.ru

Вариант комплексной климатической системы для двухкомнатной квартиры общей площадью 40-45 метров от экспертов интернет-магазина «Продавец воздуха». Для спальни потребуются: приточный очиститель воздуха производительностью 130 кубометров в час, например Ballu ASP OneAir 130; мойка воздуха Boneco w210 и очиститель воздуха Boneco p400 с противовирусным фильтром.

Для гостиной: сплит-система с высоким индексом холодопроизводительности, например Ballu platinum evolution 12; приточный очиститель воздуха производительностью 200 кубометров в час и подогревом воздуха даже в сорокаградусные морозы, например Ballu ASP OneAir 200; мойка воздуха Boneco w400.

«Продавец воздуха»
8 800 600 75 13
air-seller96@yandex.ru

P
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