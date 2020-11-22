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Аналитик оценил возможность обвала курса доллара

Источник:
URA.RU
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Курс доллара в ближайшие два года не опустится ниже 70 рублей, поскольку американская экономика выйдет из коронавирусного кризиса наиболее подготовленной, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.

Курс доллара будет варьироваться на 5% вверх и вниз по отношению к рублю, полагает аналитик. «Сейчас консенсус сложился, и я думаю, что существенных изменений не будет на ближайшую перспективу двух-трех лет. Если, конечно, Байден не будет пытаться делать социалистическую революцию. Но это "черный лебедь", — сказал URA.RU Калугин.

По его словам, что доллару не дадут обрушиться торговые партнеры США, так как в этом случае может вырасти китайский юань. «Европа абсолютно точно сможет накачать денег в свою систему, и евро упадет по отношению к доллару, что, конечно, полностью исключит эффект от падения доллара», — пояснил эксперт.

«В современной финансовой системе валюта дорожает или дешевеет исключительно из силы экономики. Поэтому коль мы не видим на горизонте ближайших семи лет серьезные проблемы экономики США, то доллар падать не будет», — сказал Калугин.

Он уверен, что США выйдут наиболее подготовленными. «У них широко диверсифицированная экономика, основанная на постиндустриальном развитии. Грубо говоря, они делают деньги на знаниях, поэтому их экономика сильно не упадет против остального мира. А экономики остального мира упадут сильнее американской. Исходя из этого, мы может точно понимать, что доллар США падать не будет», — заключил Калугин.

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