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Военный суд начнет рассмотрение дела стрелка Шамсутдинова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»
Второй Восточный окружной военный суд в Чите в понедельник, 23 ноября приступит к рассмотрению дела Рамиля Шамсутдинова. Его обвиняют в расстреле восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья.

Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей по громкому делу солдата-срочника Шамсутдинова должно было начаться в октябре 2020 года, спустя год после трагедии. Но стороны защиты и обвинения не добрали нужного количества присяжных, и начало рассмотрения перенесли.

Согласно материалам дела, вечером 25 октября 2019 года военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов прибыл с сослуживцами для смены караула на территорию комплекса дежурной смены. При себе у него был автомат АК-74М.

Получив четыре магазина, снаряженные 30 боевыми патронами калибра 5,45 миллиметра, он зарядил автомат и стал расстреливать сослуживцев. Израсходовав один магазин, присоединил новый и продолжил стрельбу. Через некоторое время заподозрил, что среди потерпевших остались раненые. Проверил и выстрелил еще несколько раз. 

Погибло восемь человек — два офицера и шесть солдат-срочников. Два солдата остались живы, но получили тяжелые ранения.

Фото с места расстрела военнослужащих в Забайкалье
Фото: © телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Территорию военной базы Шамсутдинов не покидал. Приехавшие на место следователи обезвредили и задержали его. После инцидента в Минобороны официально заявили, что причиной трагедии стал нервный срыв Шамсутдинова «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

Психиатрическая экспертиза признала солдата вменяемым. Шамсутдинову предъявили обвинение по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Эта статья предусматривают длительный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Родственники погибших и пострадавших военнослужащих заявили иски к Шамсутдинову о компенсации. Общая сумма составила 26,7 миллиона рублей.

Потерпевший по делу о «дедовщине»

Бывший солдат, находясь под следствием, обращался к родственникам погибших, написав открытое письмо, опубликованное его отцом. Парень признался в убийстве, и сказал, что жалеет о содеянном. Но объяснил, что не мог и дальше терпеть издевательства над собой в воинской части.

Пока шло следствие по делу Шамсутдинова, следователи возбудили другое уголовное дело, где солдат-срочник и еще несколько человек фигурировали в качестве потерпевших. 

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Обвиняемым стал его сослуживец Руслан Мухатов. В марте суд признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и приговорил к двум годам лишения свободы условно и 30 тысячам рублей штрафа.

Где и когда начнется суд

В сентябре Второй Восточный окружной военный суд сообщил, что дело Шамсутдинова будет рассматриваться с участием присяжных заседателей. Суд отобрал 500 кандидатов в коллегию присяжных.

Однако в октябре на отбор явилось только 15 человек. Стороны защиты и обвинения отобрали девять кандидатов, а коллегия должна состоять, как минимум, из 10 — восемь основных и два запасных. В четверг, 19 ноября, провели добор присяжных и выбрали еще трех кандидатов.

Дату начала слушаний назначили на 23 ноября в Чите в 10.30 по местному времени (4.30 мск). По предварительным данным, суд пройдет в открытом режиме.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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