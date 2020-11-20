Lada Niva получит новые бамперы и фары

Изготовлен первый опытный экземпляр обновленного внедорожника Lada Niva, автомобиль получит новые фары и бамперы, что изменит его вид.

«Автомобиль получил новые фары, капот, крылья, боковые накладки и измененные передний и задний бампер», — написал паблик AvtoVAZ News в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источнике на предприятии «Лада Запад Тольятти».

Будет изготовлено несколько экземпляров. Их обклеят камуфляжной пленкой и передадут в Научно-технический центр АвтоВАЗа для проведения всевозможных тестов. О дате начала серийного производства обновленного внедорожника не сообщается.

Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа».