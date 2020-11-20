НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Niva получит новые бамперы и фары

Источник:
Sibnet.ru
220 0
Фото: © vk.com/avtovaznewsspb

Изготовлен первый опытный экземпляр обновленного внедорожника Lada Niva, автомобиль получит новые фары и бамперы, что изменит его вид.

«Автомобиль получил новые фары, капот, крылья, боковые накладки и измененные передний и задний бампер», — написал паблик AvtoVAZ News в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источнике на предприятии «Лада Запад Тольятти».

Будет изготовлено несколько экземпляров. Их обклеят камуфляжной пленкой и передадут в Научно-технический центр АвтоВАЗа для проведения всевозможных тестов. О дате начала серийного производства обновленного внедорожника не сообщается.

Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа».

Еще по теме
Проблемы с топливной системой обнаружили у 70 тысяч Toyota
АвтоВАЗ зарегистрировал еще порцию имен для Lada
Автоблогер слишком легко распилил Lada Vesta
Любовь китайцев к роскошным авто спасет Европу
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер назвал число подлежащих сокращению госслужащих
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
•
ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей
Подробности
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Случилась революция в эвакуации авто
•
ЕГЭ с навигатором: Рособрнадзор рассказал об экзаменах
•
Отдых в «Белокурихе»: чем привлекает турбаза
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Свободный интернет оказался роскошью в Приангарье
Сибирь 20.11.2020 18:03
Власти Кузбасса выяснили, что стоит за смертью женщины у врача
Сибирь 20.11.2020 17:02
Власти решили поднять цену на проезд в метро Новосибирска
Сибирь 20.11.2020 16:53
Холода отступят от Восточной Сибири на выходных
Сибирь 20.11.2020 16:25
Самое популярное
Вселенная оказалась гигантским мозгом
4325
Глава Тувы подарил квартиру победительнице шоу «Ты супер!» на НТВ
3859
Глава Бурятии объяснил причину введения локдауна
3726
Рекордный объем золота вывезли из России
3718
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер назвал число подлежащих сокращению госслужащих
•
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
•
Перенесены сроки написания итогового сочинения в 11-х классах
•
ГИБДД за секунды выявит пьяных водителей
Как это работает
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин попросил Алиева сохранить христианские храмы в Карабахе
65
Массовое передвижение граждан предложили признавать митингом
37
Госдума одобрила неприкосновенность экс-президента
27
Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в тренды
27
Бывший президент США перечислил слабости России
26