Врачи опровергли миф о пользе курения для профилактики COVID

Санврачи опровергли популярный миф о пользе курения для профилактики коронавирусной инфекции. У курящего человека риск подхватить вирус больше, а переносит он болезнь намного тяжелее, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

Публикации, содержащие информацию о «пользе» курения, для профилактики коронавирусной инфекции появились в социальные сетях и СМИ весной. Но врачи предупреждают, что подтвержденных фактов «пользы» нет, а вред от курения при заражении COVID-19 очевиден и задокументирован.

Курильщик подвержен высокому риску заражения вирусом через слизистую рта – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

Фото: © Роспотребнадзор по Бурятии

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в год от болезней вызванных курением умирает 5 миллионов человек, каждые восемь секунд в мире умирает один курильщик, и с каждым годом эта цифра становится больше.

По прогнозам врачей, через 10 лет эта цифра может увеличиться почти в два раза, а к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной смерти.