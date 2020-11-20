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Город в США объявили родиной героев «Сверхъестественного»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © промо-фото сериала «Сверхъестественное»

Город Лоуренс в штате Канзас США официально объявили малой родиной братьев Винчестеров из «Сверхъестественного», финальную серию последнего сезона которого зрители увидят уже 20 ноября.

«Мэр объявила Лоуренс родным городом Сэма и Дина Винчестеров в честь окончания 15-летнего показа шоу… Хотя Сэм и Дин Винчестеры никогда не были идеальными, они боролись за то, что было правильно и хорошо – за семью, друзей, справедливость и помощь другим. Они представляют собой настоящих жителей Канзаса, и особенно Лоуренса, которые не раз буквально поднимались из пламени смерти и стойко преодолевали трудности», – сообщается в официальном Twitter города.

Фото: © https://twitter.com/lawrenceks

На твитт ответилДжаред Падалеки, сыгравший в сериале Сэма Винчестера.

«Это невероятно. Мы очень гордимся тем, что сделали это официальным!! Итак, можем ли мы что-нибудь сделать с этими штрафами за превышение скорости? ... Спрашиваю для друга (она настоящая Детка)», – написал актер.

Он говорил о машине, на которой братья ездили все 15 сезонов, и которую Дин Винчестер ласково и трепетно называл Деткой. Ранее Падалеки рассказывал, что им с Дженсеном Эклсом (Дин) после завершения съемок создатели сериала подарили по «Импале». Это стало возможным, потому что в производстве сериала было задействовано несколько машин одной марки. 

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начали показывать 8 октября. Поклонники шоу все еще опасаются печального финала для главных героев. 

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