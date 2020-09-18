НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Падалеки и Эклс забрали со съемок машину Винчестеров

Источник:
Sibnet.ru
91 0
Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, сыгравшие братьев Винчестеров в популярнейшем сериале «Сверхъестественное», поручили в подарок от создателей шоу автомобиль, на котором ездили их персонажи.

Сериал рассказывает про Сэма и Дина Винчестеров. Они путешествуют по США и охотятся на сверхъестественных существ – призраков, оборотней, вампиров и многих других. Они колесят по стране на черной Impala 1967 года выпуска, доставшейся братьям от отца, который также был охотником на нечисть.

#Рецензии
«Мулан»: коня на скаку остановит, в горящую фанзу войдет

Машина стала настолько важной частью шоу, что ее стали считать полноценным персонажем. По сюжету, Дин Винчестер особенно трепетно относится к автомобилю и называет его ласково «детка». При этом в съемочном процессе был задействован не один автомобиль, а несколько.

Джаред Падалеки в подкасте Inside of You рассказал, что руководители ТВ-подразделения Warner Bros. настояли на том, чтобы оба актера забрали себе по машине.

«Машина есть у нас обоих. Между прочим, такого условия не было ни в одном из наших контрактов – это их подарок», – сказал Падалеки.

Дженсен Эклс рассказал журналистам, что положил глаз на машину с первого дня съемок. На протяжении многих лет он добивался разрешения забрать ее после завершения шоу, и, наконец, ему пошли навстречу.

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.

Еще по теме
Фильм про Норильск по рассказу Глуховского взял приз «Кинотавра»
Новую серию «Южного парка» посвятили пандемии
Журналистские расследования: фильмы по реальным событиям
Эксклюзивную премьеру фильма «Вивариум» представят в Wink
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
•
Бюджет небольшого города потратят на ремонт Дома правительства
•
Покупка валюты в России побила рекорд
•
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Руководитель Росприроднадзора лично придет на суд по «Норникелю»
Сибирь 18.09.2020 11:05
Фильм про Норильск по рассказу Глуховского взял приз «Кинотавра»
Сибирь 18.09.2020 10:36
Поджигателя наркоклиники поймали в 100 километрах от Красноярска
Сибирь 18.09.2020 10:19
Говорящих на алтайском кукол выпустят в Сибири
Сибирь 18.09.2020 10:03
Самое популярное
Полмиллиона пообещали за поимку сбежавших «Бонни и Клайда»
5954
Женщина выплатила ипотеку за пять дней
3780
Коронавирус привел к утиному беби-буму на новосибирских озерах
3088
Глава штаба ВВС США заявил о подготовке к новой мировой войне
3017
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
•
Бюджет небольшого города потратят на ремонт Дома правительства
•
Покупка валюты в России побила рекорд
•
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
Подробности
•
Вакансии осени: какую работу искать после пандемии?
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
•
Новая попытка Госдумы: когда отменят транспортный налог
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
41
Независимые лаборатории подтвердили отравление Навального
40
Навальный решил вернуться в Россию
40
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
30
Кобзев побеждает на выборах губернатора Иркутской области
28