Падалеки и Эклс забрали со съемок машину Винчестеров

Актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, сыгравшие братьев Винчестеров в популярнейшем сериале «Сверхъестественное», поручили в подарок от создателей шоу автомобиль, на котором ездили их персонажи.

Сериал рассказывает про Сэма и Дина Винчестеров. Они путешествуют по США и охотятся на сверхъестественных существ – призраков, оборотней, вампиров и многих других. Они колесят по стране на черной Impala 1967 года выпуска, доставшейся братьям от отца, который также был охотником на нечисть.

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Машина стала настолько важной частью шоу, что ее стали считать полноценным персонажем. По сюжету, Дин Винчестер особенно трепетно относится к автомобилю и называет его ласково «детка». При этом в съемочном процессе был задействован не один автомобиль, а несколько.

Джаред Падалеки в подкасте Inside of You рассказал, что руководители ТВ-подразделения Warner Bros. настояли на том, чтобы оба актера забрали себе по машине.

«Машина есть у нас обоих. Между прочим, такого условия не было ни в одном из наших контрактов – это их подарок», – сказал Падалеки.

Дженсен Эклс рассказал журналистам, что положил глаз на машину с первого дня съемок. На протяжении многих лет он добивался разрешения забрать ее после завершения шоу, и, наконец, ему пошли навстречу.

Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.