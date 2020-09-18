Падалеки и Эклс забрали со съемок машину Винчестеров

Актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, сыгравшие братьев Винчестеров в популярнейшем сериале «Сверхъестественное», поручили в подарок от создателей шоу автомобиль, на котором ездили их персонажи.
Сериал рассказывает про Сэма и Дина Винчестеров. Они путешествуют по США и охотятся на сверхъестественных существ – призраков, оборотней, вампиров и многих других. Они колесят по стране на черной Impala 1967 года выпуска, доставшейся братьям от отца, который также был охотником на нечисть.
Машина стала настолько важной частью шоу, что ее стали считать полноценным персонажем. По сюжету, Дин Винчестер особенно трепетно относится к автомобилю и называет его ласково «детка». При этом в съемочном процессе был задействован не один автомобиль, а несколько.
Джаред Падалеки в подкасте Inside of You рассказал, что руководители ТВ-подразделения Warner Bros. настояли на том, чтобы оба актера забрали себе по машине.
«Машина есть у нас обоих. Между прочим, такого условия не было ни в одном из наших контрактов – это их подарок», – сказал Падалеки.
Дженсен Эклс рассказал журналистам, что положил глаз на машину с первого дня съемок. На протяжении многих лет он добивался разрешения забрать ее после завершения шоу, и, наконец, ему пошли навстречу.
Сериал стартовал 13 сентября 2005 года. В этом году завершились съемки последнего 15 сезона. Это самый длинный сериал канала CW. Ранее актеры выложили в социальных сетях фотографии последнего съемочного дня и тепло попрощались с сериалом. Последние серии начнут показывать 8 октября и закончат 19 ноября. Перед финальным эпизодом зрителей ждет ретроспективный показ отрывков шоу.