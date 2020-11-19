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Уничтожение противоракетой SM-3 боеголовки показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Пентагон опубликовал кадры испытаний американской противоракеты SM-3 Block IIA, которая впервые сбила боеголовку межконтинентальную баллистической ракету (МБР).

По сценарию учений, межконтинентальная ракета направлялась к цели на Гавайях. Ракету-имитатор МБР запустили с полигона Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане (Маршалловы острова).

Гавайи защищал эсминец ВМС США USS John Finn, оснащенный системой обороны от баллистических ракет — Aegis Ballistic Missile Defense System. Выпущенная с него ракета SM-3 Block IIA успешно поразила цель.

Уничтожение цели произвели методом кинетического перехвата: то есть путем прямого попадания в цель, без использования отдельной боевой части.

Россия выступает против действий США по развитию системы ПРО, в частности разработки SM-3 Block IIA. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, подобные испытания ракеты означают начало отработки системы для прямого противодействия Москве и создания потенциала по девальвации российских средств ядерного сдерживания.

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