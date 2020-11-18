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Цена биткоина приблизилась к историческому максимуму

Источник:
РИА Новости
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Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду утром выросла в цене почти на 10%, поднявшись выше отметки в 18 тысяч долларов

В последний раз отметку 18 тысяч долларов биткоин преодолевал 19 декабря 2017 года.

«В последнее время биткоин в центре внимания СМИ, но в отличие от 2017 года банкиры и управляющие хедж-фондами называют его новым цифровым золотом, и покупки со стороны институциональных инвесторов помогают ценам расти дальше. В 2020 году биткоин подтвердил свое право на место на финансовом рынке и репутацию ценного актива, а не спекулятивной пирамиды», — сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

По состоянию на 8.14 по мск биткоин дорожает на 9,78%, до 18 223 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 9,95%, до 18 328 долларов, сообщает портал CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену по более чем по 20 биржам.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. На его долю приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.

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