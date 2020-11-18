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Сын Цоя потребовал удалить изображение отца из фильма Учителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Цой»

Сын Виктора Цоя Александр подал в суд на режиссера Алексея Учителя из-за использованного изображения музыканта в его новом фильме «Цой». Иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы.

В фильме Учителя использованы кадры документальной съемки с участием музыканта Виктора Цоя. Сын артиста Александр Цой посчитал, что это нарушает закон о персональных данных.

Суд зарегистрировал иск о защите прав гражданина на изображение от Александра Цоя компаниям «Каропрокат», «СППР» и «РОК», сообщает ТАСС. Решение о принятии иска к рассмотрению пока не вынесено, дата слушаний не назначена.

Скандал вокруг фильма «Цой»начался еще до проката картины. Наследники музыканта посчитали, что лента порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких.


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