Другая биография: о чем фильм «Цой» Алексея Учителя

Фильм про гибель Виктора Цоя выходит 12 ноября. Премьеру несколько раз откладывали из-за пандемии. За это время «Цой» оказался в центре скандала — родственники музыканта обратились к Владимиру Путину с просьбой запретить показ. И это сделало неплохую рекламу картине, подогрев широкий зрительский интерес. О чем фильм «Цой» Алексея Учителя и что не понравилось семье кумира?

Фильм «Цой» не совсем о Викторе Цое. Главный герой байопика — Павел Шелест (имя в фильме изменено) — водитель автобуса, с которым 15 августа 1990 года на латвийской трассе столкнулся «Москвич» музыканта.

Сюжет фильма

Сюжет посвящен автокатастрофе, в которой погиб Виктор Цой. Тому, как изменилась жизнь участника ДТП, и последствиям гибели музыканта, ставщей настоящей трагедией для его поклонников.

Картина начинается с детального воспроизведения ДТП. Цой возвращается с рыбалки, за рулем «Москвича» выезжает на встречную полосу и врезается в «Икарус». Водителя автобуса, который после инцидента повезет в Ленинград гроб с телом певца, сыграл Евгений Цыганов.

Фото: © кадр из фильма «Цой»

Затем завязывается интрига с записью альбома «47», которую слушал Виктор Цой в момент аварии — демо-кассета нового альбома пропадает после ДТП. За записью охотится продюсер группы «Кино», которого сыграл Игорь Верник.

В «Цое» нет актера, играющего Виктора Цоя. Вместо этого — архивные кадры с живым рок-музыкантом. Имена некоторых героев изменены. Например, водителя «Икаруса» в фильме зовут Павел Шелест, а в реальности он Янис Фибикс, а сына Цоя — Женя, а не Саша.

Сам учитель не претендует на документальность повествования. «Фильм наш не расследование — это какая-то авторская трактовка событий», — говорилУчитель в интервью «Афише Daily».

Главные вопросы

Зачем нужен фильм про малоизвестного человека? По словам режиссера Алексея Учителя, это попытка взглянуть на смерть великого музыканта под другим углом. «В "Цое" у нас совершенно другой ракурс, мы делаем акцент на водителе "Икаруса" и смотрим все, что происходит, его глазами», — пояснял Учитель.

Что хотят наследники Цоя? Активно выступают против фильма Александр и Роберт Цой — сын и отец музыканта. Наследники написали письмо президенту России Владимиру Путину, попросив организовать проверку фильма по изложенным претензиям.

Наследники считают, что фильм «порочит доброе имя Виктора Цоя и его родственников». Такие выводы Александр и Роберт сделали, ознакомившись с черновым вариантом сценария и видеоматериалами картины. При этом родственники утверждают, что не согласовывали материал с создателями картины. И это главная претензия. Они ссылаются на законы «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Имел ли право Учитель на съемки? По словам Учителя, перед съемками он встречался с Александром Цоем и получил одобрение на создание проекта. Договоренность была устной, с оговоркой, что имена некоторых героев будут изменены. Но формально и этого не требовалось.

«Если бы нам необходимо было использовать результаты творческого труда Цоя, то мы бы правоотношения с наследниками оформляли путем заключения лицензионных договоров. Но при производстве фильма студия использовала материал, на который она располагает уже всей полнотой прав, достаточной для использования при производстве фильма», — сказаладвокат Алексея Учителя Константин Добрынин.

Что думает режиссер о критике «Цоя»? Режиссер, как и всегда, готов к критике — у каждого зрителя и поклонника кумира будет свое мнение. Более того, он уверен, что некоторые сцены в фильме (например, эпизод с гробом), вызовет очень бурную реакцию, возможно, негативную. Что касается родственников Цоя, то их мнение он тоже готов выслушать.

Фото: © кадр из фильма «Цой»

«Они имеют полное право, посмотрев картину, высказать свое мнение, поделиться впечатлением. Но требовать запрета — вот что для меня удивительно. Я не боюсь этого, но почему в головах людей, которые являются всего лишь родственниками великого человека (я не только про Цоя), возникают такие мысли? Почему им кажется, что они имеют на это право? Вот это для меня странно», — сказал Учитель.

Правда и вымысел

ДТП произошло 15 августа 1990 года на 35 километре трассы «Слока-Талси» под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По официальной версии, машина Цоя двигалась со скоростью не менее 100 километров в час. Около полудня, то есть в светлое время, в районе поворота Цой на мостике вылетел на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом Ikarus 250.

Следствие, опираясь на патологоанатомические данные, предположило, что Цой уснул за рулем. В то же время, эту версию ставит под сомнение след от покрышек. Согласно официальной схеме ДТП, он идет по обочине почти 24 метра, а затем переходит в кривую линию — след бокового заноса 11,5 метра. Получается, что последние 35 метров перед столкновением «Москвич» ехал по обочине двумя правыми колесами. От такой тряски любой задремавший человек должен был проснуться. Или же водитель пытался уйти от столкновения.

В фильме ДТП воспроизведено не достоверно, считает участник аварии Янис Фибикс. «Даже в трейлере видно, сколь многие детали не соответствуют истине. Машина так не опрокидывалась — ударились лоб в лоб, и она не переворачивалась. Через окно я тоже не выходил — через дверь», — цитирует«Наше радио» водителя «Икаруса», посчитавшего, что Учитель в фильме в какой-то мере переложил на него вину за гибель музыканта.

После гибели Цоя распространение получили также версии об убийстве или самоубийстве музыканта. Поклонники до сих пор гадают, почему при хорошей видимости абсолютно трезвый Цой не справился с управлением.

Еще одна загадка — кассета, которую слушал Цой в машине. В фильме он слушал демо-версию нового альбома. В реальности, по словам гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна, кассета с альбомом была у него, а Цой в машине включил группу «Новые композиторы».

В любом случае, как говорит сам Учитель, фильм «Цой» — это всего лишь одна из версий произошедшего. И зритель сам будет решать, что в нем правда, а что художественный вымысел.