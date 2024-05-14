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Саурона показали в новом трейлере «Властелина колец: Кольца власти»

Источник:
Sibnet.ru
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Опубликован трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти», посвященного становлению Саурона и захвату им народов Средиземья. Премьера запланирована на 29 августа.

Действие разворачивается за тысячи лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Сюжет основан на истории Средиземья, описанных в произведениях Толкина.

Сериал начинается во времена относительного мира и охватывает все основные события Второй эпохи Средиземья: выковку Колец власти, восхождение Саурона, падение островного королевства людей Нуменор и Последний союз эльфов и людей.

«Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии и союзников, восходящий Темный Лорд теперь должен полагаться на свою собственную хитрость, чтобы восстановить свои силы и наблюдать за созданием Колец Власти, которые позволят ему привязать к себе все народы Средиземья», – говорится в синопсисе.

«Кольца власти» вышли в сентябре 2022 года, первый сезон состоял из восьми эпизодов, столько же ожидается во втором. Шоу уже продлили на третий сезон. 

Сериал был положительно встречен критиками, но вызвал гнев зрителей, большинство из которых возмутили чернокожие эльфы, гномы и мохноноги – в оригинальной истории подобного не было.

Несоответствие внешнего вида персонажей их книжным версиям относилось и к манере поведения, одежде и волосам — например, у женщин-гномов не было бороды, а эльфы носили короткие причёски. Также зрители говорили про слабую игру актеров, затянутость сюжета, пафосные диалоги и скучность повествования.

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