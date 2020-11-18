Видеозвонок спас девочку, отец которой потерял сознание в машине

Четырехлетняя девочка в Новосибирске оказалась в машине с потерявшим сознание отцом. Малышка поговорила с мамой по видео, по описанию стоящего рядом с машиной дома новосибирцы нашли ребенка.

О ЧП вечером во вторник сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Четырехлетняя девочка ехала в машине с отцом, и он потерял сознание. Девочка созвонилась с мамой по видео, но не знала, где находится.

«Через видео (мама) видела дом, у которого они стоят. Описала нам его так: коричневый дом 4- или 5-этажный. Полдома обшито керамогранитом красным и зеленым. Внизу фасад – типа забора – нарисованы дельфины, чебурашки, бегемоты. После этого ребенок подошел к прохожим с просьбой о помощи, но прохожие отмахнулись. После этого телефон не на связи», – сообщили волонтеры.

Информация о доме с изображением животных очень быстро распространилась по соцсетям. Новосибирцы нашли автомобиль рядом с развивающим центром на Троллейном жилмассиве.

К моменту обнаружения отец малышки по-прежнему был без сознания, она находилась рядом с ним. Представитель «Лизы Алерт» в среду сообщил Sibnet.ru, что дальнейшая судьба мужчины волонтерам неизвестна.