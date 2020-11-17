Большое расследование про смерть Сталина покажут на Первом канале

Журналистское расследование, построенное на рассекреченных документах и медкарте Иосифа Сталина, покажут на Первом канале.

Уникальность документального фильма в том, что съемочная группа Первого канала оказалась единственной, кто был допущен к уникальным материалам, содержащим результаты полувековых медицинских наблюдений кремлевского пациента.

В фильме «Смерть Сталина» зрители увидят уникальную архивную запись рассказа последнего начальника охраны Сталина Николая Новика. Он был реальным свидетелем тех давних трагических событий и очень точно описал многие эпизоды. В том числе и последние дни вождя.

Официальная версия причины смерти Сталина — «инсульт». Долгие годы она вызывает сомнения и яростные споры. От чего он все-таки умер? Был ли это на самом деле инсульт или искусно замаскированное убийство?

Документальный фильм-расследование «Диагноз для Сталина» покажут 17 ноября в 00.05 на Первом канале.