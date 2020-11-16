Омичка пожаловалась на выписку домой с 90% поражения легких

Жительница Омска пожаловалась в соцсетях, что ее мать выписали из больницы с 90% поражения легких. Минздрав озвучил свою версию событий.

В минувшие выходные жительница Омска Елена Русакова написала в соцсетях, что ее мать-медика не госпитализировали с поражением легких, потому что «нет настроения принимать». Госпитализации удалось добиться со скандалом. По словам Русаковой, женщину выписали через две недели, даже не вылечив до конца. Омичка не смогла даже подняться по лестнице, ее пришлось нести на руках. Родные пытались вернуть ее в больницу, но там пациентку не приняли.

Свою позицию журналистам озвучил омский Минздрав. «(Пациентка) написала отказ от дальнейшего лечения по семейным обстоятельствам, о чем имеется выписка в истории болезни пациентки. В этот же день родственники увезли женщину домой. Дома состояние пациентки вновь ухудшилось. Возможно, причиной этому послужила нагрузка, вызванная подъемом на пятый этаж без лифта», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

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По информации Минздрава, сейчас женщина снова проходит лечение, идет на поправку, ее состояние оценивается как стабильное.

В конце октября в Омске разгорелся скандал со «скорыми», которые привезли к зданию Минздрава тяжелых пациентов с коронавирусом, которых не принимали в больницы. После этого уволили министра здравоохранения Ирину Солдатову.