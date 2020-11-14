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Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое жителей Омской области оказались в коме, отравившись маринованными грибами, проверку инцидента ведут полицейские. Пострадали 79-летняя жительница рабочего поселка Крутинка и ее 49-летний сын, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«В полицию о произошедшем сообщила внучка пострадавшей. Она долго не могла дозвониться родственникам, а когда пришла к ним в дом, то обнаружила обоих без сознания», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу с сильнейшим отравлением, оба находятся в коме. Основная версия инцидента — отравление грибами. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили открытую банку с маринованными опятами.

В рамках предварительной проверки назначены все необходимые исследования, в том числе у самих пострадавших взяты биоматериалы для проведения химико-биологического экспертизы, подчеркивается в сообщении.

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