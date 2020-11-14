Власти Новосибирской области ввели новые ограничения из-за COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление по новым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. Документ запрещает работу ряду организаций внутри торговых центров, сообщила пресс-служба областного правительства.

С понедельника и до 31 декабря в Новосибирской области не будут работать кинотеатры, расположенные в торговых центрах, а также фудкорты. Всем работодателям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

«Этим постановлением мы еще раз подтверждаем продление режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года. Все ранее введенные ограничения и обязательные требования по соблюдению санитарной безопасности продолжают действовать», — подчеркнул Травников.

По данным оперативного штаба на утро пятницы, за последние сутки в области выявлено 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заразилось более 19,6 тысячи. В тяжелом состоянии находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.