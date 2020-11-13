Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Москва приняла извинения Азербайджана за сбитый над территорией Армении российский вертолет — Баку извинился очень быстро.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия перебросила в Карабах вертолеты

По его словам, «это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных, это, конечно, боль для всех наших военачальников и всех наших людей, которые служат в вооруженных силах, и для всех граждан».