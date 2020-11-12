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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия перебросила в Карабах боевые вертолеты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Россия задействует для миротворческой операции в Нагорном Карабахе многоцелевые вертолеты Ми-8 и боевые Ми-24, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ночь на вторник, 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставили на аэродром в Ереване восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24. «Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Российский вертолет Ми-24 в понедельник, 9 ноября был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.


Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))