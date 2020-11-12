Россия перебросила в Карабах боевые вертолеты

Россия задействует для миротворческой операции в Нагорном
Карабахе многоцелевые вертолеты Ми-8 и боевые Ми-24, сообщает пресс-служба
Министерства обороны РФ.
В ночь на вторник, 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения
подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта
разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят
подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, насчитывает 1960 военных,
90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан»
доставили на аэродром в Ереване восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24. «Вертолеты
будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления
воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в
зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.
Кроме того, вертолеты перебросят личный состав и имущество
миротворческого контингента в труднодоступные районы.
Российский вертолет Ми-24 в понедельник, 9 ноября был сбит
над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа
погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский
вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку
готов выплатить РФ компенсацию.