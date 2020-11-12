Неизвестный в Забайкалье выстрелил в спину ребенку

Девятилетнюю девочку в Забайкальском крае привезли в больницу с огнестрельным ранением в спину. Сыщикам предстоит разобраться, кто именно и зачем стрелял в ребенка, и в какое время ранили малышку, сообщило краевого СУ СК России.

По данным следствия, 10 ноября неизвестный выстрелил в спину девочке. Но пока неясно, кто и в какое время это сделал. Сыщики предполагают, что ребенка ранили в промежутке с 16 до 19 часов. Стреляли скорее всего из пневматической винтовки. Малышка находится в больнице с ранением лопаточной области.

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Следователи осматривают место происшествия, изымают вещественные доказательства. Сотрудники МВД проводят следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого. Руководитель регионального следственного Юрий Русанов взял на особый контроль расследование этого преступления.

СУ СК России по Забайкальскому краю после проведения доследственной проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, и пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.