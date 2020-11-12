Главу больницы уволили в Новосибирске после ЧП с детьми

Новосибирские власти решили ввести видеонаблюдение и нанять дополнительных сотрудников в туберкулезную больницу, где медсестры грубо обращались с детьми, также уволен руководитель филиала.

Видеозаписи, где медсестры в туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы, начали распространяться по соцсетям. Это стало причиной двух уголовных дел и проверки регионального Минздрава, в четверг правительство региона озвучило первые ее итоги.

«Уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности», – сказано в сообщении.

В коридорах, палатах и игровых комнатах будет смонтирована система видеонаблюдения. Также в больнице увеличат количество нянь для детей, которые лежат без родителей, планируется принять на работу воспитателя – для этого больнице нужно получить лицензию на образовательную деятельность.