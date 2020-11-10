Презентация китайского электромобиля Hoann вызвала вопросы

Презентация компактного китайского электромобиля Hoann EK01 состоялась в Москве. Машина позиционируется как самый дешевый из официально продаваемых электрокаров в России, но к ее поставщикам много вопросов.

Hoann EK01 — трехдверный четырехместный заднеприводный хетчбэк. По данным сайта производителя, максимальная скорость — 120 километров в час, пробег на одной зарядке — 105 километров, время заряда аккумулятора от бытовой розетки — 6-8 часов.

Автомобиль производит компания Huaihai Holding Group, в линейке которой представлены мопеды, легкие мотоциклы и электрические скутеры.

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Стоимость машины — 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей), однако обещают, что по предоплате она будет 499 тысяч рублей, пишет Drom.ru со ссылкой на директора компании «Независимость» Дмитрий Зализняк, собирающейся стать поставщиком Hoann.

Директор не смог подтвердить, проходит ли электромобиль сертификацию в России. Зато в планах — договор с Huaihai Holding Group на дилерство в России и странах таможенного союза с последующим открытием там салонов. Также фирма собирается построить завод по крупноузловой сборке и наладить продажи Hoann через сеть Chery. В Chery сообщили, что впервые слышат о таком проекте.