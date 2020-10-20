Продажи электромобилей подскочили благодаря Audi e-tron

Продажи электромобилей в России в сентябре выросли в четыре раза, наибольший спрос вызвал электрический кроссовер Audi e-tron, цены на который начинаются от 5,7 миллиона рублей.

Автовладельцы в России в сентябре купили 91 новый электромобиль, это в четыре раза больше, чем в сентябре прошлого года, подсчитало агентство «Автостат». Рынок новых электрокаров растет третий месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе – 62%).

Наибольший спрос зафиксирован на электрический кроссовер Audi e-tron. Было продано 27 штук, что составило 30% рынка.

Tesla Model 3 и Nissan Leaf разошлись тиражом по 20 экземпляров. 10 россиян купили Tesla Model X, девять человек — Jaguar I-Pace. Также были проданы три Tesla Model S и по одному Hyundai Ioniq и Renault Twizy.

Лидерами по продажам остаются Москва и область, а также Санкт-Петербург. В Челябинской области было куплено четыре электрокара, в Новосибирской — три.