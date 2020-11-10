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Протестующие захватили здание парламента и кабмина Армении

Источник:
«Интерфакса»
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Фото: Ավետիսյան91 / CC BY-SA 4.0

Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, ворвались в здания правительства и парламента Армении.

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Республики Армения Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе под контролем российских миротворцев.

После того, как премьер-министр Пашинян объявил о достижении договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе, сотни людей стали собираться на площади Республики в центре Еревана, где находится здания правительства и парламента страны.

Полицейские не применяли силу и пытались успокоить протестующих. Как сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий, несколько сотен человек ворвались в здания высших органов власти, требуя, чтобы к ним пришел Пашинян.

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В Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна. Его выволокли из служебной машины, после чего избили и бросили окровавленным на асфальте.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома Пашиняна.


Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

Dimank

Депутаты и чиновники в магазины не ходят...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..