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Путин заявил о прекращении войны в Карабахе

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Республики Армения Николом Пашиняном и президентом России подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе под контролем российских миротворцев, сообщил Владимир Путин.

Полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта состоялось с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

«Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции заявления, которое мы подписываем сегодня, исполнялись», — приводит ТАСС слова Путина. Он выразил уверенность в том, что достигнутая договоренность «пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов».

Согласно тексту совместного заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона под контролем Пограничной службы России.

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Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. В результате войны с Арменией в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. 27 сентября 2020 года на спорной территории вновь вспыхнули бои.

Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

Dimank

Депутаты и чиновники в магазины не ходят...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..