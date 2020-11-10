Путин заявил о прекращении войны в Карабахе

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьером Республики Армения Николом Пашиняном и президентом России подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе под контролем российских миротворцев, сообщил Владимир Путин.

Полное прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта состоялось с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

«Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции заявления, которое мы подписываем сегодня, исполнялись», — приводит ТАСС слова Путина. Он выразил уверенность в том, что достигнутая договоренность «пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов».

Согласно тексту совместного заявления, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона под контролем Пограничной службы России.

Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. В результате войны с Арменией в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. 27 сентября 2020 года на спорной территории вновь вспыхнули бои.