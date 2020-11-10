Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении

Российский военный вертолет Ми-24 сбит в Армении вблизи границы с Азербайджаном, два члена экипажа погибли, третий ранен, сообщает Минобороны России. Официальный Баку извинился за инцидент, в заявлении МИД Азербайджана указывается, что машина была сбита по ошибке.

Вертолет был сбит возле села Ерасх из переносного зенитно-ракетного комплекса, когда сопровождал автоколонну российской военной базы, которая расположена на территории Армении. Армянское село находится у границ с азербайджанским анклавом Нахичевань.

Азербайджан взял ответственность за гибель российских военных. В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что полет вертолета проходил в темное время суток близко к армяно-азербайджанской государственной границе, где продолжаются столкновения.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — указывается в документе.

Официальный Баку принес извинения российской стороне и выразил готовность выплатить компенсацию.