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Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Igor Dvurekov / CC BY-SA 3.0

Российский военный вертолет Ми-24 сбит в Армении вблизи границы с Азербайджаном, два члена экипажа погибли, третий ранен, сообщает Минобороны России. Официальный Баку извинился за инцидент, в заявлении МИД Азербайджана указывается, что машина была сбита по ошибке.

Вертолет был сбит возле села Ерасх из переносного зенитно-ракетного комплекса, когда сопровождал автоколонну российской военной базы, которая расположена на территории Армении. Армянское село находится у границ с азербайджанским анклавом Нахичевань.

Азербайджан взял ответственность за гибель российских военных. В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что полет вертолета проходил в темное время суток близко к армяно-азербайджанской государственной границе, где продолжаются столкновения.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», — указывается в документе.

Официальный Баку принес извинения российской стороне и выразил готовность выплатить компенсацию.

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