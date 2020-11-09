Азербайджан захватил ключевой город Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на Youtube-канале ведомства кадры захваченного города Шуши в Нагорном Карабахе, который считается стратегически важным опорным пунктом. Армянская сторона подтвердила потерю второго по величине города в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
На видео показаны въезд в город, пустые улицы, исторические
сооружения. Также можно увидеть, что на административном здании водружен флаг
Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы
страны взяли Шуши под свой контроль.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердили потерю города Шуши. Пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что город полностью находится вне контроля карабахских сил.
«Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают», — написал Погосян в Facebook.
Сейчас азербайджанские военные находятся на подступах к столице республики Степанакерту, боевые действия продолжаются. Армении пришлось эвакуировать из республики более 50 тысяч мирных граждан.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.