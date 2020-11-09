Азербайджан захватил ключевой город Нагорного Карабаха

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на Youtube-канале ведомства кадры захваченного города Шуши в Нагорном Карабахе, который считается стратегически важным опорным пунктом. Армянская сторона подтвердила потерю второго по величине города в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

На видео показаны въезд в город, пустые улицы, исторические сооружения. Также можно увидеть, что на административном здании водружен флаг Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что вооруженные силы страны взяли Шуши под свой контроль.



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Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики подтвердили потерю города Шуши. Пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил, что город полностью находится вне контроля карабахских сил.

«Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают», — написал Погосян в Facebook.

Сейчас азербайджанские военные находятся на подступах к столице республики Степанакерту, боевые действия продолжаются. Армении пришлось эвакуировать из республики более 50 тысяч мирных граждан.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.