Центробанк напечатает дополнительный триллион рублей

Банк России увеличит размеры вливаний наличности в российскую банковскую систему, чтобы та смогла профинансировать дефицит федерального бюджета, который в конце 2020 года составит 4,5 триллиона рублей. Регулятор «напечатает» триллион рублей дополнительной ликвидности.

Центробанк 9 ноября проведет очередную серию аукционов по операциям сделок купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене — так называемым репо.

Банки смогут получать кредиты у регулятора под залог ценных бумаг, им предложат до триллиона рублей таких займов. В качестве обеспечения в операциях долгосрочного репо принимаются только государственные облигации — ОФЗ, с помощью которых Минфин пополняет бюджет.

Как отмечают эксперт, закон запрещает регулятору напрямую финансировать казну денежной эмиссией. Однако новый механизм позволит «напечатать» рубли для федерального бюджета, вливая деньги в банки, которые выкупают государственные ценные бумаги.