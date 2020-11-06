Цена самого дешевого нового авто приблизилась к 500 тыс. рублей

Самая доступная модель в России на ноябрь 2020 года — седан Lada Granta, он стоит 483,9 тысячи рублей. Это единственная модель из десятки самых дешевых авто, цена которой ниже полумиллиона рублей.

Рейтинг самых дешевых новых автомобилей, представленных на рынке, составила «Российская газета». Все модели, включенные в него, выпускает АвтоВАЗ.

Самая доступная — Lada Granta в кузове седан. Автомобиль в базовой комплектации, оснащенный 87-сильным мотором 1.6 и «механикой», обойдется в 483,9 тысячи рублей. На втором месте находится хэтчбек Granta (500,9 тысячи рублей), а замыкает тройку лидеров Granta в кузове лифтбек (502,9 тысячи рублей).

На четвертой строчке рейтинга разместился универсал Granta (от 510,9 тысячи рублей), за ним следуют две модели марки Datsun: седан on-DO (531 тысяча рублей) и хэтчбек mi-DO (554 тысячи рублей).

На седьмом месте внедорожник Lada 4x4 в базовой трехдверной версии (581,9 тысячи рублей). Затем следуют универсал Lada Largus (645,9 тысячи рублей), хэтчбек Lada Xray (653,9 тысячи рублей) и седан Renault Logan (660 тысяч рублей).