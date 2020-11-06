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Примета ноября: туман – к потеплению?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Густой туман окутал Новосибирск в пятницу. Народная примета говорит, что это – к потеплению, поверье научно обосновывают синоптики.

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Утром в пятницу новосибирцев удивил густой туман, который стоял над городом продолжительное время. Согласно народной примете, туман в ноябре означает скорую оттепель.

«Туман, который у нас наблюдался, носит название адвективный туман. Он был связан с тем, что в ночные часы температура воздуха опустилась до -1...-7 градусов, а днем продвигался теплый фронт, теплая воздушная масса поступала на охлажденную за ночь землю», – рассказала Sibnet.ru начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным синоптиков, в Новосибирскую область идет потепление, уже в воскресенье дневные температуры будут достигать +10 градусов, но будет дуть сильный ветер.

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Потепление до +10 придет в Новосибирск
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