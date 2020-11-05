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Познер рассказал о последствиях «двоевластия» в США для России

Источник:
РИА Новости
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Ситуация с выборами президента США может обернуться «двоевластием», в любом случае ожидать позитивных изменений в американо-российских отношениях не стоит, считает телеведущий Владимир Познер.

«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что "что в лоб, что по лбу". Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — приводит РИА Новости слова Познера.

При этом телеведущий считает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо. «В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России "понравиться"», — допустил журналист.

В США 3 ноября, во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Оба кандидата заявляют о победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.

Тема: Выборы президента США
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