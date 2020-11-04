Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»

Президент России Владимир Путин принял во вторник участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе — самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина», — сказал на церемонии президент.

Он назвал Черномырдина политиком исторического масштаба, «ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», а также «работоголиком».

«Виктор Черномырдин» — самый большой в мире ледокол с дизель-электрической установкой, он обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 — может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Оснащен двумя вертолетными площадками, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.

Строительство «Виктора Черномырдина» началось в октябре 2012 года. Срок передачи неоднократно переносился. Стоимость строительства ледокола оценивается в 12 миллиардов рублей.