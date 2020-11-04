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Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин принял во вторник участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы присутствуем на очень приятном и важном, знаменательном событии. Только что был поднят государственный флаг нашей страны на новом линейном дизельном ледоколе — самом крупном из ледоколов такого класса, самом мощном в мире, который назван именем нашего выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина», — сказал на церемонии президент.

Он назвал Черномырдина политиком исторического масштаба, «ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем», а также «работоголиком».

«Виктор Черномырдин» — самый большой в мире ледокол с дизель-электрической установкой, он обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 — может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Оснащен двумя вертолетными площадками, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.

Строительство «Виктора Черномырдина» началось в октябре 2012 года. Срок передачи неоднократно переносился. Стоимость строительства ледокола оценивается в 12 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

лачинов

Наверное он прав и страна может гордится этим регионом. Может, но почему то не хочет. Не смотря на интересные...

лачинов

Если написать не потребовала, а попросила то суть не измениться. Подала заявку на изменение цены, так...

Sovik

Опять представители "самой мирной религии" развлекаются.

Alexander222

какой поп такой и приход .... вы тоже много чего наобещали гражданам страны:Нет ребята, так дальше жить...

Disobedient

ЦитатаСамая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженнойРаньше она одетой мылась?