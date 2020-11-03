Глава Республики Алтай заразился коронавирусом

Глава республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусной инфекцией. О положительном результате тестирования на COVID-19 он сообщил на своей странице в Instagram.

«К сожалению коронавирус не обошел меня стороной, и при плановом тестировании показал положительный результат. Заболевание проходит бессимптомно, состояние удовлетворительное», — сообщил Хорохордин.

Глава региона намерен продолжить работу, но на время болезни — в дистанционном режиме. Он также подчеркнул, что правительство, все министерства и ведомства продолжат плановую работу. На видео он обратился к жителям с просьбой носить маски, соблюдать гигиену, сохранят социальную дистанцию, а также минимизировать контакты и поездки.

Это не первый сибирский губернатор, с диагностированной коронавирусной инфекцией. Ранее COVID-19 выявили у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, главы Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Омской области Александра Буркова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, у главы Тувы Шолбана Кара-Оола, губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.