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Вышел трейлер фильма о COVID-23 «Певчая птица»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый трейлер фильма «Певчая птица» о затяжной пандемии коронавируса появился в Сети. Видео доступно на YouTube-канале кинокомпании STXfilms.

Действие фильма происходит в 2024 году, когда мир уже несколько лет живет в режиме самоизоляции, пытаясь спастись от мутировавшего вируса COVID-23. 

Люди делятся на тех, кто имеет иммунитет и группы риска, которые находятся на самоизоляции. Людей, кто заболел, отправляют в карантинные лагеря, известные как Q-зоны, из которых нет выхода.

В центре сюжета молодой человек Нико и его возлюбленная Сара. Из-за пандемии они оказались в разлуке. Когда выясняется, что Сара заразилась, Нико спешит спасти ее от карантинного лагеря.

Фильм, продюсером которого выступил режиссер «Армагеддона» и «Трансформеров» Майкл Бэй, сейчас находится на стадии постпродакшн. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры Кей Джей Апа и София Карсон. Дата премьеры фильма пока не определена.

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