Правительство выделило 24 млрд рублей на выплаты медикам

Российское правительство выделит из резервного фонда в общей сложности более 24,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, больными COVID-19, говорится в документах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общей суммы 16 миллиардов пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19. 8,6 миллиарда рублей направят на выплаты медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Отдельным постановлением правительство продлило стимулирующие выплаты для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, до конца 2021 года.

В этом же документе вводятся посменные выплаты, которые будут производиться ежемесячно. Нормативная смена определяется как пятая часть продолжительности рабочего времени в неделю, установленной в соответствии с законодательством.

В России в начале пандемии были приняты особые меры по поддержке специалистов, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о спецдоплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. При этом выплаты освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.