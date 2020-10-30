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Кремль призвал не прикрывать экстремизм религией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя прикрывать экстремизм религией. Так он прокомментировал трагедию в Ницце, где мужчина зарезал трех человек у христианского собора.

«Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма. Она их абсолютно отвергает. И экстремизм, собственно, не имеет никакого отношения к религии. Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать. Это не что иное, как экстремизм и терроризм», — приводит РИА Новости слова Пескова

Тема стала актуальной после трагедии в Ницце. Накануне мужчина набросился с ножом на людей у церкви. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял «Аллах акбар».

Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался две недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции. Озвученные им меры вызвали возмущение в Турции и некоторых других мусульманских странах.

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