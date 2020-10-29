Подготовка к процессу по делу Шамсутдинова началась в Чите

Отбор присяжных по уголовному делу Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году в воинской части Забайкалья восемь человек, начался во Втором Восточном окружном военном суде в Чите. О подготовке к процессу сообщил адвокат Равиль Тугушев на своей странице в Facebook.

Суд на срочником Шамсутдиновым пройдет с участием присяжных-заседателей. В четверг начался отбор кандидатур присяжных. Этот процесс может занять не один день, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Тугушева. После того, как кандидатуры присяжных утвердят, начнется рассмотрение дела по существу.

По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, имея при себе автомат АК-74М, пришел на территорию комплекса подготовки дежурной смены в воинской части, получил четыре магазина, снаряженные 30 боевыми и расстрелял сослуживцев.

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Подозревая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, несколько раз выстрелил. Восемь военнослужащих погибли на месте, двое получили тяжелые ранения.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Шамсутдинову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.