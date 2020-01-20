Присяжные в Кузбассе оправдали обвиняемых в тяжком преступлении

Присяжные в Мариинском городском суде Кемеровской области оправдали мужчину и женщину, обвиняемых в том, что они избили до смерти своего знакомого, сообщил официальный представитель суда.

По версии обвинения, в ноябре 2017 года подсудимые избили своего знакомого, причем женщина орудовала деревянной битой. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался от отека мозга.

Подсудимые виновными себя не признали, утверждая, что их действия не могли привести к смерти знакомого. Присяжные сочли, что причастность мужчины и женщины к смерти потерпевшего не доказана.

Коллегия вынесла оправдательный приговор, такое же решение должен вынести председательствующий судья. У стороны обвинения есть 10 суток на обжалование приговора.