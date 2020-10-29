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Глава Бурятии пригласил туристов позагорать зимой на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил туристов на зимний Байкал не только за снегом и льдом, но и за загаром как на Мальдивах. Но косметологи предупреждают о коварстве снежного загара.

«Советую туристам, которые собираются к нам на зимний Байкал, захватить с собой солнцезащитный крем, загар будет не хуже, чем на Мальдивах», — отметил Алексей Цыденов.

По данным Гидрометцентра России, в Бурятии насчитывается более 2,79 тысячи солнечных часов в году. А на Мальдивах в среднем — 2,70 тысячи. Но зима у Байкала — это сухие морозы и обилие снега. Что создает идеальные условия не только для загара, но и для солнечного ожога.

«Снежный загар отличается от пляжного своей интенсивностью. Если мы лежим на пляже, то большая часть лучей поглощается песком… травма от него для кожи меньше. Снег же практически не поглощает лучи ультрафиолета, и они в большем количестве попадают на кожу», — цитирует АиФ врача дерматолога Зою Евсюкову.

Человек за 10 минут может обгореть и приобрести красный оттенок кожи. Поэтому во время длительного нахождения на зимнем Байкале нужен солнезащитный крем. 

Чартерные авиарейсы из Москвы для туристов, желающих посетить зимнюю Бурятию, запустят в феврале 2021 года в рамках развития туризма в России.

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