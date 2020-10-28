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Травников сказал, когда улучшится ситуация с COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду выразил «осторожную надежду» на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится уже на следующей неделе.

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Травников назвал ситуацию напряженной, но добавил, что она стабилизируется. По его словам, уже несколько дней количество инфицированных и госпитализированных в Новосибирской области не растет, поэтому можно ждать улучшения обстановки.

«Это не прогноз, это осторожная надежда, что с точки зрения нагрузки на медицину ситуация начнет улучшаться уже на следующей неделе. Потому, что подойдет срок выписки тех больных, которые госпитализировались в пик, в начале октября, и в наших клиниках и поликлиниках у врачей и медсестер появится дополнительное время, в том числе для оказания помощи новым больным, если они будут появляться. Такая надежда есть, мы ожидаем, что ситуация пойдет на облегчение на следующей неделе», – цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства.

Сейчас в Новосибирской области более 50 клиник перепрофилированы для борьбы с коронавирусом. Накануне стало известно, что пациентов с COVID будут принимать клиники ФМБА и НИИТО.

Тема: Распространение коронавируса
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