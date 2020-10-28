Травников извинился перед жителями за проблемы с медпомощью

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира во вторник извинился перед жителями за проблемы с медицинской помощью в регионе.

«Я знаю, что были проблемы у жителей... Сегодня система здравоохранения работает с высочайшей нагрузкой. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер... Я хотел бы извиниться перед жителями региона, и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий», — сказал Травников.

По его словам, правительство области ожидало второй волны коронавируса и готовилось к ней. Также службы были готовы к тому, что она будет сложнее первой, так как коронавирус наложится на сезонные заболевания. Но «сюрпризом» стал резкий стремительный рост числа заражений COVID-19.

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«Если первая волна фактически поднималась два месяца... и у нас была возможность развернуть 2 тысячи дополнительных коек, то осенью за три недели мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медорганизаций. И сегодня вышли на мощность более 5 тысяч мест», — резюмировал Травников.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в регионе выявлено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразилось 16,5 тысячи человек. Умерли 569 человек. В стационарах находится более 4 тысяч пациентов с COVID-19. В отделениях реанимации — 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.