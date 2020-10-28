НАВЕРХ

Травников извинился перед жителями за проблемы с медпомощью

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе прямого эфира во вторник извинился перед жителями за проблемы с медицинской помощью в регионе.

«Я знаю, что были проблемы у жителей... Сегодня система здравоохранения работает с высочайшей нагрузкой. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер... Я хотел бы извиниться перед жителями региона, и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий», — сказал Травников.

По его словам, правительство области ожидало второй волны коронавируса и готовилось к ней. Также службы были готовы к тому, что она будет сложнее первой, так как коронавирус наложится на сезонные заболевания. Но «сюрпризом» стал резкий стремительный рост числа заражений COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТравников перечислил меры по устранению дефицита лекарств

«Если первая волна фактически поднималась два месяца... и у нас была возможность развернуть 2 тысячи дополнительных коек, то осенью за три недели мы вынуждены были перепрофилировать в два раза больше медорганизаций. И сегодня вышли на мощность более 5 тысяч мест», — резюмировал Травников.

По данным оперативного штаба на утро вторника, в регионе выявлено 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразилось 16,5 тысячи человек. Умерли 569 человек. В стационарах находится более 4 тысяч пациентов с COVID-19. В отделениях реанимации — 136 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Тема: Распространение коронавируса
Две клиники в Новосибирске перепрофилируют под COVID
Лавров ушел на самоизоляцию
Петросяна госпитализировали с подозрением на СOVID-19
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
смотреть все
Новосибирск #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Подробности
•
«Америка нас не любит»: как выборы в США отразятся на России
•
Погоня за таблетками: куда исчезли все лекарства?
•
Асад рассказал о героизме россиян и подлости американцев
•
Кастрация педофилов: что даст новый закон
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девушка в Кузбассе смутила пристававшего вопросом о презервативе
Сибирь 28.10.2020 10:51
Прокуратура Бурятии не нашла в аптеках лекарств
Сибирь 28.10.2020 10:37
Аэродром в Туве станет площадкой для учений армейской авиации в горах
Сибирь 28.10.2020 10:31
Муниципальное предприятие в Новосибирске сливало в воду нефтепродукты
Сибирь 28.10.2020 10:16
Самое популярное
Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть
5581
Девушка взломала игру Red Dead Redemption 2
5484
Врачей «скорой» возмутил ответ Минздрава про ковидные бригады
4818
Российский блогер сжег собственный Mercedes
3836
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин указал Эрдогану на сирийских террористов в Карабахе
•
Лукашенко дал клятву белорусскому народу
•
Зарплаты бюджетникам рассчитают по новым стандартам
•
Обнаружена неуязвимая для коронавируса группа людей
Как это работает
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
•
Дробить, мочить и жечь: как работает цементный завод
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Навальный попал в компанию Путина и Лаврова
30
Определен срок выпуска цифрового рубля
29
США ввели санкции против российского института
29
Путин пошутил о похоронах недоброжелателей России
24
Всеобщий масочный режим введен в России
24